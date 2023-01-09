تفاصيل التحقيق مع عازف الأورج محمد عبدالسلام.. الإيقاف انتهى

انتهى التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام المعروف إعلاميا بـ«مزمار عبدالسلام» في مقر نقابة الموسيقيين بعد أن وجهت له بلاغات بالتهرب من إحياء حفلات تعاقد عليها بناءً على شكوى من متعهد حفلات.

حل أزمة عازف الأورج محمد عبدالسلام

أوضح منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة، لـ«الوطن»، أنّ التحقيق انتهى على التصالح بين الطرفين، على أنّ يحل عبدالسلام الأمور المادية مع متعهد الحفلات، مشيرا إلى أن الإيقاف انتهى بالتحقيق معه وبوقوع التصالح بينه وبين متعهد الحفلات.

جاء ذلك بعد الجلسة التي حضرها مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعدد من أعضاء مكتب النقابة.

مصطفى كامل يحضر التحقيق مع عبد السلام

كانت نقابة الموسيقيين أصدرت في وقت سابق، قرارا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».