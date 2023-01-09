التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام في نقابة الموسيقيين

يجرى حاليا التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام الشهير بمزمار «عبد السلام» في نقابة المهن الموسيقية بشأن عدد من البلاغات التي قدمت ضده من متعهدين حفلات يتهمونه بعدم احترام العقود.

وأوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، في تصريح لـ«الوطن»، أن عبدالسلام يخضع للتحقيق، ثم سيتم مناقشة أقواله فيما تم اتهامه فيه خلال البلاغات المقدمة ضده وعلى أثرها سيتم إعلان الموقف النهائي للأزمة.

إيقاف عبد السلام عن العمل

وأصدرت نقابة الموسيقيين، في وقت سابق، قرارا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».