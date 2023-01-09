اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «قطار الخير ينطلق»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بدء المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بحضور الرئيس

«قطار الخير ينطلق»

الرئيس السيسى: نحتاج لمزيد من الجهد الأهلى.. وأتمنى أن تصبح مصر مزرعة العالم النماذج المستفيدة من خدمات التحالف أصبحوا قدوة.. ومطلوب انضمام كيانات جديدة كل المبادرات محل تقدير.. وللزراعة أهمية خاصة.. وسعيد بآراء وتجارب مستفيدى «ازرع»

شركاء التحالف

أمين السر: استهداف 320 ألف مواطن بـ16 قافلة خلال 3 أشهر فى 2022.. و400 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى

«صلاح»: نسعى لتقديم خدمات طبية لـ6 ملايين مواطن

«الأورمان»: تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلفة 1.65 مليار جنيه خلال 2023 .. ونفذنا مشروعات بمليار و185 مليون جنيه

«بنك الطعام»: وجبات غذائية لـ800 طفل يومياً فى «الأسمرات»

30 ألف مؤسسة وجمعية لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.. وقوافل طبية تضم جميع التخصصات

1.1 مليار جنيه قيمة مشروعات خلال 2022.. و«ستر وعافية» قدمت خدمات طبية وأجهزة تعويضية لـ400 ألف مواطن

مباحثات «مصرية - صومالية» لتعزيز التعاون بين البلدين

«مدبولى» و«برى» يشهدان توقيع مذكرات تفاهم فى التعليم والإعلام والثقافة والأوقاف

انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول فى المدارس والجامعات

«قطاع الأعمال»: نتوسع فى زراعة القمح والمحاصيل الزيتية بـ«توشكى»

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر السلع بأسعار مخفضة

توزيع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. والدفع بأسطول ضخم إلى المحافظات

الصفقات.. وخطر الإيقاف

«كريستو وعبدالفتاح» يظهران

فى الأهلى.. وعودة بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر

الزمالك يستعد للاتحاد

و«فتوح وجمعة» تحت رقابة «المنشطات»

الهلال يغرى «ميسى» بعقد تاريخى و«البرغوث» يؤجل مفاوضات التجديد

الصفحة الثانية

«الرى» تحتفل بالذكرى الـ63 لوضع حجر أساس السد العالى: «حَمَى مصر من الفيضانات»

«سويلم»: المشروع جسّد قدرة المصريين على البناء بعزيمة وإصرار

توريد 320 ألف طن قصب من المزارعين

«التموين»: مصانع السكر تعمل 24 ساعة وأنتجت 35 طناً منذ بداية الشهر الحالى

«البيئة»: تحويل المخلفات لطاقة كهربائية يحد من «الاحتباس الحرارى»

«فؤاد»: 120 مليون دولار استثمارات خضراء بمشروع «أبورواش» بالجيزة

«التنمية المحلية»: انتشار مكثف لفرق الطوارئ وسيارات شفط المياه بالشوارع

«آمنة» يتابع مع المحافظين جهود التعامل مع سقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ

«شركات السياحة»: نتوقع إقبالاً كبيراً على عُمرة «رمضان»

سحب السفينة «جلورى» بالقناة وإعادة الحركة خلال ساعتين

«ربيع»: نمتلك كفاءات مدرّبة على أعلى مستوى تتعامل باحترافية مع جميع الأزمات

منة فاروق: إكسترا نيوز «قناة شابة» بأفكارها.. و«العالم فى أسبوع» يرصد الأخبار العالمية بإيقاع سريع

«القاهرة الإخبارية» صنعت اسمها فى فترة وجيزة لاعتمادها على السرعة والمصداقية.. واتجاهى للتدريس لم يؤثر على عملى فى الإعلام

الصفحة الثالثة

التحالف الوطنى ينظم مؤتمره الأول.. وتوسيع الحماية للأكثر احتياجاً أولوية فى 2023

الدولة والمجتمع المدنى.. «شركاء للتنمية»

الرئيس السيسى: عام 2023 يحتاج إلى مزيد من الجهد الأهلى

الرئيس خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى: النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطنى أصبحت نموذجاً وقدوة.. ومطلوب انضمام كيانات جديدة

مصر فيها كل اللى بنتمناه بس كنا محتاجين نوصل له

دعو الحكومة والجميع إلى المشاركة فى التحالف

ندرك حجم التحدى وأتمنى أن تصبح مصر مزرعة العالم.. ويمكن توفير الهدر فى المياه باستخدام أساليب الزراعة الحديثة

باقول للمصريين اسمعوا مننا إحنا علشان إحنا أصدق من غيرنا

الظروف العالمية تضغط على الدولة

الصعيد يشهد زراعة 350 ألف فدان قصب سنوياً

الصفحة الرابعة

أمين سر «التحالف»: «السيسى» منحنا فرصة ذهبية جعلت المناخ داعماً لتجربة العمل الأهلى فى مصر

نهى طلعت: نسعى لتحقيق التمكين الاقتصادى بتكلفة 14 مليار جنيه.. وهدفنا إخراج المواطنين من دائرة الفقر

مساعدات صحية وغذائية لـ30 مليون مواطن

حضور واسع على الأرض

الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد جزء من ثقافتنا

فرصة عظيمة لمفهوم العمل التشاركى

مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل

كوادر إدارية وميدانية مدربة

مظلة اجتماعية تستوعب المواطنين

قاعدة بيانات موحدة وخريطة واضحة

مساندة الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة

مستشار التحالف: نسعى لتقديم خدمات طبية لـ6 ملايين مواطن

«هالة»: أكثر من ثلث الميزانية موجّه للخدمات الصحية.. وملف الأورام يحظى باهتمام كبير

«السيسى» يكرّم شخصيات مؤثرة فى العمل الأهلى والتطوعى

الصفحة الخامسة

تنفيذ المشروعات الصغيرة.. وتوفير الدعم النقدى للمستحقين.. ودعم الفلاحين لزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية

الجمعيات الأهلية تكثف جهودها لدعم الأهالى

مسئولية ودور أكبر للمجتمع المدنى

«تمكين وتنمية»

«الأورمان»: تسليم 55 ألف مشروع بـ1.65 مليار جنيه

«القبطية الإنجيلية»: ألف مُزارع يستفيدون من المرحلة الأولى لـ«ازرع»

«حقوق النواب»: القيادة السياسية تدرك حجم التحديات

«بنك الطعام»: وجبات غذائية لـ800 طفل يومياً فى حضانات «الأسمرات»

مدير الوكالة الأمريكية: مصر تسعى بقوة لتحقيق التنمية المستدامة

«ريد»: القاهرة الشريك المهم لحكومتنا.. وساعدنا المزارعين المصريين لمزيد من الإنتاج

60 ألف طن من الأغذية لـ24 مليون مواطن

الصفحة السادسة

إشادات الرئيس بجهود التحالف الوطنى

التحالف يقود المجتمع المدنى لتحقيق التنمية خلال عام 2022

التحالف الوطنى للعمل الأهلى..

ذراع الدولة لرعاية الأكثر احتياجاً

الدعم المقدم من التحالف فى 2022

مبادرات التحالف فى 2022

مبادرات التدخل العاجل وحزم الحماية الاجتماعية

مبادرات التنمية الشاملة

تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

الصفحة السابعة

مشروعات ومبادرات الخير تعم المحافظات

«الغربية».. وصلة مياه لـ«سعدية» ترحمها من «المشاوير»

مستفيدون: «ما دفعناش ولا مليم.. والوصلة اتركبت خلال شهر من يوم التقديم»

«شفاء الأورمان للأطفال» الجديد ينهى معاناة المرضى وأسرهم

رئيس جهاز المدينة: يخدم أهالى المحافظات المجاورة ويضم 6 أدوار ويقدم جميع الخدمات العلاجية

سوهاج.. قطار الخير يدعم 160 ألف أسرة من «الأكثر احتياجاً»

13 تريلّا من المساعدات تتضمن «كراتين غذائية وبطاطين».. وقوافل طبية بمختلف التخصصات

الفيوم.. قوافل تكشف على 9 آلاف مريض.. وإعادة تأهيل 1170 منزلاً.. وتوزيع أثاث على 165 أسرة

منسق «حياة كريمة»: نتعاون مع «التحالف» فى مشروعات عديدة لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية

بنى سويف.. إعادة إعمار 150 منزلاً فى القرى

«الأورمان والمراسم الدولية» تشاركان فى تأهيل المنازل المتهالكة

المتطوعون.. كلمة السر فى مسيرة التحالف الوطنى

الصفحة الثامنة

«إيبوكا» مش للبيع

خطر الإيقاف

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى

«فيريرا» يوجه رسائل حاسمة للاعبين.. وأحمد فتوح وعبدالله جمعة تحت رقابة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

الصفقة

المستحيلة

«كريستو وعبدالفتاح» يشاركان

فى التدريبات.. ظهور كريم الدبيس

وعودة بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر

«السعودية تنتفض»

الهلال يغرى «ميسى» بعقد تاريخى و«البرغوث» يؤجل مفاوضات التجديد

حسبة برما

23 هدفاً فى حصاد الجولة 12 للدورى.. حالة رحيل جديدة بين المدربين.. وبطاقة حمراء من نصيب لاعب فاركو