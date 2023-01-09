شقيق عادل إمام لـ«الوطن»: الزعيم لم يصور أي إعلان.. والصور المتداولة لعمل قديم

كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، حقيقة انتهاء الزعيم من تصوير إحدى الإعلانات خلال هذه الفترة الجارية أو الماضية.

عصام إمام يكشف حقيقة مشاركة الزعيم في أحدي الإعلانات

وقال عصام إمام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ ما يتداول بشأن تصوير الزعيم عادل إمام تصوير إعلان غير صحيحة تمامًا، مؤكّدًا أنَّ الصور التي تداولت من عمل فني قديم، موضحًا: «مفيش الكلام.. دا الزعيم قاعد في بيته».

وأضاف عصام إمام، أنَّ الزعيم لم يسقر على المشاركة في أعمال فنية خلال هذه الفترة، متمنيًا تحري الدقة وعدم التروّيج للشائعات.