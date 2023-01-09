31 مدينة بقائمة الأكثر برودة.. و9 ضمن الأدفأ في ثاني أيام طوبة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، الذي يتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء 10 يناير 2023، أن 31 مدينة ومحافظة، هي الأكثر برودة و9 أكثر دفئاً.

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى، المتوقعة الثلاثاء 10 يناير، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون المحافظات والمدن الأكثر برودة، هي سانت كاترين 3 درجات، الوادى الجديد ونخل 6 درجات، أسيوط وسيوة 7 درجات، المنيا 8 درجات، السلوم وسوهاج 9 درجات، كفر الشيخ والعريش ورأس سدر والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر 10 درجات مئوية.

كذلك تضمن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة غدا الثلاثاء، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ووادي النطرون والمنصورة وطنطا والإسماعيلية ورفح وأسوان، 11 درجة مئوية، بنها وشبين الكوم ودمياط والسويس وطابا والعلمين الجديدة ومرسي مطروح 12 درجة مئوية.

9 مدن الاكثر دفئاً غداً الثلاثاء

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى فإن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هى شلاتين العظمى 24 والصغري 16 درجة، مرسى علم 23 العظمى والصغرى 15 درجة، أبو رماد العظمى 23 أما الصغرى 16 درجة، شرم الشيخ العظمى 22 أما الصغرى 14 درجة، الغردقة العظمى 22 أما الصغرى 14 درجة، سفاجا العظمى 22 والصغرى 15 درجة، رأس حدربة، العظمى 22 والعظمى 14 درجة، حلايب العظمى 21 والصغرى 15 درجة، رأس غارب العظمى 21 والصغرى 13 درجة.