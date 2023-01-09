طقس السويس في أول أيام طوبة.. شبورة وغيوم وأمطار ودرجة الحرارة العظمى 19

شهدت محافظة السويس، طقس غائم جزئيا مع توقعات باستمرار سقوط أمطار، وشبورة مائية، مع انخفاض الحرارة ليلا، بحسب خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزامنا مع أول أيام شهر طوبة.

وتشهد محافظة السويس، انتظام في حركة السير والتنقل على الطرق الداخلية، التي تربط أحياء المحافظة الخمسة، وكذلك على الطرق الخارجية، التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، ولم تعوق حالة الطقس في السويس في أول أيام شهر طوبة، سواء الغيوم أو الأمطار، التي سقطت في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وتستمر أجهزة المحافظة، في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي أثار قد تنتج عن التقلبات الجوية، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الجهات والهيئات من أحياء ومياه وكهرباء وصرف صحي بالجاهزية التامة، للتدخل في أي لحظة تحتاج ذلك.

قراءات طقس السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد، قراءات حالة الطقس في السويس أول يوم من شهر طوبة اليوم، بأن درجة الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 11، فيما سجلت نسبة الرطوبة 65%، ونسبة سقوط الأمطار 20 إلى 40%، وسرعة الرياح 11 كم/ ساعة، فيما تشهد طقسا غائما وتنخفض درجة الحرارة صباحا وخلال الليل.

هيئة الأرصاد الجوية أشارت فى بيان لها أن الأجواء الممطرة مستمرة حتى ساعات الليل اليوم، أول يوم من شهر طوبة، لتكون الأمطار المتوسطة قائمة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة على مدن القناة.