المؤبد للمتهم بقتل نجل عمه بالقاهرة.. استغل مشاجرة لإنهاء حياته

قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل نجل عمه، بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

بداية تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة حدائق القبة بالقاهرة، كانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالقاهرة يفيد مقتل شاب 24 عامًا، على يد نجل عمه محمد 27 عامًا، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وبإجراء التحريات اللازمة في الواقعة، توصل رجال الشرطة إلى أن مرتكب الواقعة يتعاطى المواد المخدرة ومعروف عنه سوء الخلق، كما أنه يدعي معاناته من مرض نفسي، كما تبين أنه استغل مشاجرة صغيرة بين العائلتين لقتل نجل عمه.

وأجرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

واستمعت إلى أقوال والد الضحية، الذي أكد أن نجل أخيه قتل نجله عمدًا مستغلًا مشاجرة زوجته مع والدته بسبب فاتورة المياه الشهرية، إذ قابل الضحية في اليوم التالي، وبدأ يهرتل بكلام غير مفهوم نتيجة تعاطيه المواد المخدرة وطعنه بالسكين.