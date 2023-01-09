«مرفت» قاهرة الظلام تحصل على ماجستير التاريخ من كلية آداب المنصورة

حصلت طالبة من ذوي البصيرة بجامعة المنصورة، على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، اليوم، من كلية الآداب- جامعة المنصورة، لتقهر الظلام، بعد مناقشة الباحثة مرفت جمال عبد السلام- رسالتها المقدمة للحصول على درجة الماجستير في «الآداب- التاريخ- التاريخ الحديث والمعاصر»، في موضوع «العلاقات السياسية اللبنانية الأردنية من 1937 حتى 1967»، ومنحت الطالبة درجة الماجستير في الآداب بدرجة ممتاز.

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أن الطالبة «قاهرة الظلام»، أجادت في عرضها لموضوعها وفي الرد على أسئلة لجنة المناقشة التي تكونت من: الدكتور إبراهيم العدل المرسى- أستاذ التاريخ الحديث المتفرغ رئيسًا ومشرفًا، والدكتور زكريا صادق الرفاعي- أستاذ التاريخ الحديث بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور محمد كمال أحمد- أستاذ التاريخ الحديث المساعد.

حصول قاهرة الظلام علي درجة الماجستير

وبإشراف مشارك من الدكتور رياض محمد السيد الرفاعي- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ، الذي طالما غمر الباحثة برعايته وتوجيهه حتى حصلت على درجة الماجستير.

وقدم الدكتور محمود الجعيدي- عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، في بيان صحفي، التهنئة للباحثة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن معالي الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس الجامعة.

حضور قيادات كلية الآداب مناقشة رسالة الماجستير

وجرى مناقشة بحضور إدارة الكلية من الوكلاء: الدكتور مسعد سلامة مندور- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل السيد البرعي- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضر كل من: حسين عبدالرحيم عليوة- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب، والدكتورة أمل أحمد حامد- أستاذ التاريخ اليوناني والروماني المساعد ورئيس قسم التاريخ ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وحضر المناقشة كل من: النائب وحيد فودة- عضو مجلس النواب، وحازم نصر نائب رئيس تحرير الاخبار.