أقسام كلية آداب جامعة المنصورة.. 11 قسما و5 برامج نوعية

تتنوع أقسام كلية آداب جامعة المنصورة بحيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الذين رغبوا في الانتساب لها اختيار القسم الذي يناسب ميولهم الدراسية، ويصل عدد الأقسام لـ 11 قسما بقيادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة.

ويستطيع الطلاب الاختيار فيما بين الأقسام واختيار القسم الذي يتناسب مع ميولهم، علاوة على وجود 5 برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة وهي أقسام عملت إدارة الكلية على التوسع فيها طبقا لحاجة سوق العمل وحتى يجد طلابها كافة ما يرغبون في دراسته والتخصص فيه داخل كليتهم.

أقسام كلية آداب جامعة المنصورة

وتتنوع أقسام كلية آداب جامعة المنصورة، بحسب بيان رسمي من الكلية، حيث زادت أعدادها حتى وصلت إلى 11 قسما وهي:

قسم اللغة العربية

قسم الفلسفة

قسم علم النفس

قسم الأثار المصرية القديمة

قسم الآثار ‏الإسلامية

قسم الإعلام

قسم الجغرافيا

قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات

قسم اللغة الإنجليزية

قسم اللغات الشرقية

قسم الدراسات ‏اليونانية واللاتينية

برامج كلية آداب جامعة المنصورة

ودخل ضمن أقسام كلية آداب جامعة المنصورة 5 برامج نوعية جديدة توسعت فيهم إدارة الكلية بنظام الساعات المعتمدة وهي:

برنامج اللغة الفرنسية ‏التخصصية

برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

برنامج اللغة ‏الإيطالية وآدابها

البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة.

ويدرس في كلية آداب جامعة المنصورة بحسب الإحصاء العددي للكلية أكثر من 28 ألف طالب وطالبة، وبها 409 أعضاء هيئة تدريس.

يذكر أن نتيجة تنسيق 2022 لكلية آداب المنصورة ‏شعبة الأدبي 284 درجة، أما شعبة العلمي «‏علوم – ‏رياضة» 271 درجة.