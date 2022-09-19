«آداب المنصورة»: آخر موعد للتنسيق الداخلي بين أقسام الكلية الخميس المقبل

أكدت كلية الآداب بجامعة المنصورة أنه يمكن للطلاب كتابة رغبات التنسيق الداخلي للأقسام التي يرغبون في الالتحاق بها، حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022، من خلال نظام ابن الهيثم لشئون الطلاب، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر 2022، حيث يتم قبول تنسيق الطلاب إلكترونيا حسب درجاتهم في المواد العلمية وحسب المجموع الكلي لكل طالب في الثانوية العامة.

موعد انتهاء تقديم رغبات الأقسام

وقال الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، إن التنسيق الداخلي لكتابة رغبات الطلاب الجدد المنتسبين للكلية حديثا يتم إلكترونيا من خلال نظام ابن الهيثم لشؤن الطلاب الخاص بجامعة المنصورة، وهو نظام إلكتروني خاص بطلاب جامعة المنصورة، أنشأته الجامعة لتقديم خدمات إلكترونية للطلاب في مختلف المجالات، ويمكن للطالب كتابة رغبات الأقسام التي يرغب في الدراسة بها حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

تنسيق خاص لكل قسم من الأقسام العملية

وأضاف «الجعيدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لكل قسم من الأقسام العملية تنسيقا خاصا به، ويتم توزيع الطلاب الجدد على الأقسام حسب درجة الطالب سواء في المادة أو المجموع الكلي للطالب، وكذلك بناءً على موافقة مجلس الكلية على عدد طلاب كل قسم علاوة على رغبة الطالب والتنسيق.

وأوضح أن بعض الأقسام مثل «العربي والإنجليزي والفرنسية» يوجد بها مادة علمية درسها الطالب في الثانوية العامة، ويكون التحاق الطالب بالقسم بناء على درجته التي حصل عليها في المادة بامتحان الثانوية العامة 2022، أما الأقسام التي ليس لها مادة علمية مثل الإعلام أو الآثار، فيكون التنسيق لها حسب المجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة.

ظهور نتيجة التنسيق إلكترونيا

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن كل التنسيق يتم بشكل إلكتروني وظهور نتيجة التنسيق أيضا تكون من خلال نظام ابن الهيثم، ويتم بعدها التحويل من قسم إلى آخر أمام الطلبة، موضحا أن الكلية بها 14 قسما علميا، علاوة على وجود 4 برامج نوعية يتم الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة.