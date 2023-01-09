الرئيس السيسي: عام 2023 يحتاج إلى مزيد من الجهد الأهلي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية إلى بعض النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلاً إنّهم أصبحوا نموذجاً وقدوة لغيرهم، متمنيّاً لهم التوفيق، ولكل الكيانات المهتمة بالعمل الخيرى، داخل أو خارج التحالف. وقال «السيسى»، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، أمس، إنّه يوجّه الشكر باسمه وباسم كل المصريين للتحالف، لدوره فى العمل التنموى بمصر، مطالباً المزيد من الكيانات بالانضمام إلى العمل المجتمعى، كى نصل إلى التنمية المنشودة.

أدعو الحكومة والجميع إلى المشاركة فى التحالف

أتقدم بالشكر لكل من أسهم فى إنجاح دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من داخل وخارج مصر، إنّ دورهم مهم لخدمة ودعم المجتمع، وإنّ 2022 كان عام المجتمع المدنى، وظروف 2023 تحتاج إلى جهد أكبر من 2022، بسبب الأزمات العالمية، التى أثرت على دول العالم كافة: «إذا كانت منظمات المجتمع المدنى عملت بهمّة فى 2022، فنحن بحاجة إلى مضاعفة هذه الجهود فى 2023»، وأدعو الحكومة والجميع إلى المشاركة والمساهمة فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لزيادة أرقام التبرعات، وإننى على تواصل دائم مع كيانات العمل الأهلى، وأستمع دائماً إلى جميع الأفكار الجميلة، التى تتناسب مع ظروف المجتمع.

مصر فيها كل اللى بنتمناه بس كنا محتاجين نوصل له

ورحب «السيسى» بمريم حسن، مقدّمة فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتجمع الخامس، والتى تظهر لأول مرة، بعد اكتشاف موهبتها ببرنامج «الدوم»، مش هانسى أرحب بيكى بسنك الصغير ده وبالموهبة دى، وإحنا محتاجين ده، وعاوز أقول من خلالك يعنى.. كنا اتكلمنا قبل كده إنه مصر فيها كل اللى بنتمناه، بس كنا محتاجين نوصل له، وقُلنا فيه مبادرات وآليات ممكن تتعمل لو عاوزين نجيب ناس بتلعب كرة قدم هائلة هنلاقى وشعر هنلاقى وروايات هنلاقى، كل حاجة حلوة موجودة فى الـ104 مليون، ومريم مثال لكده».

ندرك حجم التحدى وأتمنى أن تصبح مصر مزرعة العالم.. ويمكن توفير الهدر فى المياه باستخدام أساليب الزراعة الحديثة

باقول للمصريين اسمعوا مننا إحنا علشان إحنا أصدق من غيرنا

النماذج المستفيدة من ملف التمكين بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى، التى نراها اليوم تمثل قدوة للجميع، خاصة «الحاجة رضا رجب»، و«لما نلاقى حد زى الحاجة رضا كده نمسّكها مزرعة لوحدها مش فدان ولّا 2.. ربنا يوفقك.. والستات فى مصر ستات جدعان، وفى عام 2023 نحتاج لمزيد من الجهد الأهلى، لأن الظروف صعبة، وهو مش معناه أن الحكومة والدولة مش هتقوم بدورها بهذا الموضوع، ولكن الظرف صعب جداً، وأنا شايف الناس لما بتتكلم بيقولوا كلام مش متنظم ومش مترتب وكلام ناس ماتعرفش حاجة، وباقول للمصريين اسمعوا مننا إحنا، علشان إحنا أصدق من غيرنا، علشان إحنا مدركين لحجم التحدى أكبر من غيرنا».

الظروف العالمية تضغط على الدولة

«البيانات والأرقام والحلول بتكون مطروحة من الدولة، وأى اجتهاد من الآخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس ممكن يعمل بلبلة ويزعج الناس ويضغط على الناس أكتر من الظروف الموجودة، فلو خَوِّفنا الناس أكتر النتيجة هتبقى إيه؟.. هو إحنا كدولة وكشعب نصمد قدام أى تحدى ولّا إيه، يعنى لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها ولّا إيه؟.. يعنى لو ظروف مصر صعبة، أهل مصر هيتخلوا عنها؟، إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر؟، هو إحنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟.. الظروف صعبة على العالم كله، ودى أزمة مش بتاعتنا، الحرب دى مش بتاعتنا، وأزمة كورونا والأزمة الروسية مصر ماعملتهاش، ومصر بتدفع تمن زى كل دول العالم». «هاقول لكم التعبير الجميل اللى ممكن ماتنسوهوش: بطلوا هرى بقى».

الصعيد يشهد زراعة 350 ألف فدان قصب سنوياً

«أوجّه الشكر والتقدير للنماذج المستفيدة من مبادرة «ازرع»، لأن الفدان كان بينتج نحو 12 لـ14 إردباً، والآن ينتج بين 18 و22 إردباً، وأتمنى أن تصبح مصر «مزرعة العالم»، لافتاً إلى أنّ «المبادرات التى عمل فيها التحالف، كانت محل تقدير ودعم منّا».

الصعيد يشهد زراعة نحو 350 ألف فدان قصب سنوياً، وحال زراعته على الطريقة الحديثة، يقل استهلاك المياه وتزيد الإنتاجية، وقد ينتج نحو 65 طناً، «إذا استهدفنا الزراعة بالطريقة الحديثة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يمكننا توفير الهدر فى الفدان».