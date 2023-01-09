أحد القائمين على مبادرة «ازرع»: المدرسة الحقلية أحد الأدوات المهمة في الإرشاد

قال ماجد بوليس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية القبطية، وأحد القائمين على مبادرة «ازرع»، إن المدرسة الحقلية أحد الأدوات المهمة جدا في الإرشاد الزراعي والدعم الفني.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»: «في مبادرة ازرع التي نقوم عليها بالتعاون مع التحالف الوطني، نهتم بصغار الفلاحين الذي يزرعون أقل من 3 أفدنة، صغار الفلاحين إمكانياتهم محدودة ومتابعتهم للمعلومات الفنية الحديثة والإرشاد الزراعي والتقاوي والممارسات الزراعية الصحيحة كذلك محدود، وهم لديهم خبرة لكن هناك تطور حديث وممارسات زراعية حديثة، ولازم يواكبوا التطور الموجود في كليات الزراعة ومراكز البحوث».

وتابع: «فكرنا في إننا إزاي نخلي التطور العلمي اللي موجود في مراكز الأبحاث ينقل لصغار الفلاحين، والفلاح في الغالب بيعمل كل الممارسات الحقلية بإيده، ومعندوش الإمكانية إنه يسيب حقله عشان كدا عملنا المدرسة الحقلية بالقرب منه».