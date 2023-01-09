حبس صاحب كافيه لاتهامه بالتعدى على أعضاء حملة حماية المستهلك في بني سويف

اتهم أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بالمحافظة، صاحب كافيه، بالاعتداء عليهم، خلال إحدى الحملات، ومحاولته منعهم من أداء عملهم، وإعتراضه على قيام الحملة بضبط مخالفة استخدام أسطوانة بوتاجاز منزلي في الكافيه.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وحرر أعضاء حملة من حماية المستهلك، محضرا بمركز شرطة بني سويف، ضد صاحب كافيه بقرية باروط التابعة لدائرة المركز، وجرى ضبطه وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم استخدم اسطوانات غاز منزلية لتشغيلها في الكافيه

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء قيام أعضاء الحملة بالتفتيش داخل الكافيه في قرية باروط بمركز بني سويف لصاحبه ويدعى «ع. ش. ع» 33 سنة، حيث وجدت الحملة أسطوانة غاز تزن 12 كيلو ونصف والمخصصة للاستخدام المنزلي، بالإضافة إلي عدد من الاسطوانات الأخري بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية وأثناء ذلك قام صاحب الكافيه بالتعدي والسب والقذف على أعضاء الحملة ومحاولة منعهم من الخروج من الكافيه.

إلقاء إحراز في الشارع

كما كشفت التحقيقات، قيام المتهم بإثارة المارة في الشارع على أعضاء الحملة، وإلقاء إحراز كانت موجودة داخل إحدى سيارات الحملة في الشارع، وكانت عبارة عن لحوم متحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والمضبوطة بإحدى الثلاجات أثناء مرور الحملة.

تم تحرير محضر رقم 624 جنح مركز بني سويف، وضمه إلى رقم 546 جنايات مركز بني سويف لسنة 2023، وبضبط المتهم، قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.