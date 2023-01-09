زيادة رسوم التصريح السنوي لعمل الـ«دي جي» لـ1015 جنيها

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بزياة رسوم تصريح عمل الدي جي السنوي، إلى 1015 جنيها مصريا، بداية من اليوم التاسع من شهر يناير لعام 2023.

التحقيق مع مزمار عبد السلام بسبب شكوى

كان النقيب مصطفى كامل، أتخذ قرار الزيادة اليوم، خلال الجلسة التى تم عقدها فى النقابة، إثر التحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام، الذي تم الصلح بينه وبين أحد متعهدي الحفلات، الذي كان تقدم بأكثر من شكوى ضده.

مصطفى كامل يحضر التحقيق مع عبد السلام

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت في وقت سابق، قرارا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».

وأسفر التحقيق على ان يرفع الايقاف عن عازف الاورج عقب دفعه المبالغ المادية المستحقة عليه تجاه متعهد الحفلات، على ان لا يكرر تلك الواقعة مرة اخرى.