أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمياه بالإسكندرية.. من اليوم وحتى آخر الشهر

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن وجود سيارات خدمه العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء التابعة لها، بدءًا من اليوم السبت، وحتى يوم الاثنين المقبل ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت الشركة مواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كالتالي:

- سيارة شرق، أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحًا إلى 8 مساء.

ـ سيارة وسط، بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا إلى 8 مساء.

ـ سيارة غرب، مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا إلى 3 ونصف عصرًا.

ـ موعد ومكان تواجد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله أمام فرع الشركة بالبيطاش، من 4 عصرا إلى 9 مساء.

أرقام هواتف للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالتالي:

ـ للتواصل سيارة شرق 01275918005

ـ للتواصل سيارة وسط 01275918001

ـ للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله

وكشفت الشركة أن السيارات تقدم الخدمات التالية للمواطنين: «تعاقد على إدخال العدادات- استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».