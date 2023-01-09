مصرع طفل غرقا في ترعة بكفر الشيخ.. «كان بيلعب قدام بيتهم»

لقي طفل في الثالثة من عمره، مُقيم بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقًا في ترعة مارة أمام منزله، أثناء لعبه ولهوه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة الرياض، بوجود بلاغ من «أ.م»، 24 سنة، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الرياض، بغرق طفله «م.أ.م»، 3 سنوات.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الرياض، وتبين من التحريات الأمنية وسماع الشهود وإجراء المعاينة غرق الطفل بالترعة المارة من أمام منزلهم، وأنه تم انتشال جثته بمعرفة رجال الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ والأهالي، وتم نقل الجثمان للمستشفى.

الوفاة نتيجة اسفسيكا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل، تبين أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، وتم التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 870 إداري مركز شرطة الرياض.