«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة خالية بهيئة الموانئ.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بوزارة النقل، إلى شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لميناء رفح البرى، الخالية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يشرف الجهاز عليها.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الوظيفة الخالية أمام الراغبين للتقديم لشغلها على النحو التالي :

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للميناء البري التابعة للإدارة المركزية لشئون المواني البريةيختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على تنفيذ جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالميناء.

المهارات المطلوبة

المهارات الفنية:التدريب:اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات والقدرات

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

-المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة

3- بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية

5- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومي

6- صحيفة الحالة الجنائية.

7- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

8- مقترح التطوير للوظيفة المراد شغلها.

9- يقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل + 7 نسخ

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/01/09

نهاية الإعلان:2023/02/09

العدد المطلوب:1

يتم التقديم للوظيفة على العنوان التالي :105 شارع القصر العيني – القاهرة