أسعار موسم الحج 2023.. الباقة الأولى تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أسعار موسم الحج 2023، موضحة أن هناك 4 فئات، وتبدأ من نحو 4 آلاف حتى 13.150 ريال سعودي.

أسعار الحج في السعودية

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن أسعار الباقة الأولى تبدأ من 10.596- 11.841 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

أما الثانية فستكون بداية من 8.092- 8.458 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

وبالنسبة للثالثة الخاصة بأسعار الحج فستكون الأعلى وتبدأ من 13.150 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

أما الباقة الرابعة فهي الأرخص، وتبدأ من 3.984، وتشمل السكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة.

الموعد النهائي للتقديم للحج

وذكر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن الموعد النهائي للتقديم للحج سيكون 25 يونيو 2023 مع الإعلان عن التقديم عبرموقع وزارة الحج والعمرة أوتطبيق «نسك» للحج والعمرة، منوهة بأن موسم الحج الحالي سيصبح أول موسم يتيح للسيدات الحج دون محرم.