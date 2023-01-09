كل ما تريد معرفته عن موسم الحج 2023.. بشرى للمسلمين حول العالم

موسم الحج لعام 2023 استثنائيا، بعد الإعلان عن حدث جديد للسيدات، وكذلك أسعار الحج والفئات المختلفة، بجانب الكشف عن الموعد النهائي للتقدم إلى الحج.

أسعار الحج المختلفة

وشملت أسعار الحج لهذا العام 4 فئات، ستبدأ من - 10.596- 11.841 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة، أما الفئة الثانية فستكون بداية من 8.092- 8.458 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

وبالنسبة للفئة الثالثة الخاصة بأسعار الحج، فستكون الأعلى وتبدأ من 13.150 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة وستكون الباقة الرابعة هي الأرخص وتبدأ من 3.984 وتشمل السكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة.

وحددت وزارة الحج، الموعد النهائي للتقدم إلى الحج، وهو 25 يونيو 2025، ويكون عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو عن طريق تطبيق «نسك».

تخفضيات وإتاحجة الحج للسيدات

وسيكون متاحا هذا العام للسيدات الحج دون اشتراط وجود محرم وهو شرط كان موجودا طوال سنوات الحج الماضية، وستتيح السعودية أيضا التقدم إلى الحج بشكل فردي للمقيميين داخل المملكة العربية السعودية مع إيجاد تخفيضات تصل إلى 73%.