«الغربية».. وصلة مياه لـ«سعدية» ترحمها من «المشاوير»

استطاعت المبادرة التى أطلقها التحالف الوطنى، تحت عنوان «ستر وعافية»، توفير كوب ماء نظيف للأسر الفقيرة داخل محافظة الغربية، من بين تلك الحالات أسرة الحاجة سعدية محمد الخولى، وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومقيمة بقرية العتوة البحرية بمركز قطور.

ويقول زوجها علاء محمد علاء الدين، لـ«الوطن»، إنه يعيش فى منزل بسيط مع زوجته، ولديهما 4 بنات فى مراحل تعليمية مختلفة، ويضيف أن مبادرة «ستر وعافية» قامت بتوفير وصلة مياه لهم، خلال شهر من تقديم الطلب.

وعن أثر هذه الخدمة فى تغيير حياة الأسرة، قال «علاء الدين»: «ريّحونا الله يريّح بالهم، ما دفعناش جنيه واحد، وربنا يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسى عشان خاطر الغلابة، وقف معانا ماسبناش.. كنا بنمشى مسافة طويلة فى الليل عشان نوفر مياه شرب لأولادنا ونستخدمها فى الأكل والشرب».

وتابع «علاء» متحدثاً عن ظروفه الاجتماعية، قائلاً إنه يعمل باليومية، وزوجته تقوم بمساعدته، من أجل توفير متطلبات الحياة، وفى نهاية اليوم كانت تبدأ رحلة معاناة أخرى وهى البحث عن الماء، والسير فى الظلام، لتعبئة «جركن» مياه لأسرتها.

من جانبه، أوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى فى الغربية، أنه جرى تركيب وصلات مياه وتوزيع أكشاك وتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ضمن منظومة التحالف الوطنى التى تركز على احتياجات المواطنين وتنفذها لتسهل لهم معيشتهم.