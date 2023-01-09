يوسف الحسيني: الرئيس السيسي أكد دعم الدولة لمبادرات النشاط الزراعي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي أكد أن المبادرات التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لها أبعاد خاصة، موضحا أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت على الغذاء عالميا لأن الدولتين توفر 25% من الأقماح والحبوب، ما يعني أن الجميع عليه تقديم حلول لأزمة الغذاء.

دعم الدولة والحكومة للمبادرات

وأوضح خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن الرئيس أكد دعم الدولة والحكومة للمبادرات المتعلقة بالنشاط الزراعي من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أيضا، متابعا: «عاوزين يبقى عندنا نشاط زراعي متزايد وفي مرحلة نمو مستمرة من خلال التوسع الأفقي والرأسي».

معهد البحوث الزراعية

وأشار إلى أن معهد البحوث الزراعية يعمل على تحسين الأصناف وزيادة الإنتاجية ودعم جودة المنتجات الزراعية، مضيفا: «عندنا هيئة للشراء الموحد متعلقة بالدواء في مصر، وعملنا الهيئة لخلق توازن في سعر الدواء في مصر ونمنع احتكار الأدوية أو العبث بأسعارها، ومحتاجين لجنة للشراء الموحد للأعلاف ومكوناتها في مصر، لأننا بنستورد أعلاف كاملة الصنع، وبعض المستوريين بيعطشوا السوق في الوقت الذي أفرجت فيه مصر عن كميات كبيرة تحل المشكلة الراهنة وتؤدي لطمأنة منتجي الدواجن».