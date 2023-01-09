رفع كفاءة قصر محمد علي وإقامة مركز إبداع مصر الرقمية بالسويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه سيجري التواصل مع وزارات التخطيط والاتصالات والآثار ومجلس الوزراء، لرفع كفاءة قصر محمد علي والمنطقة المحيطة.

وأكد محافظ السويس، أنه سيتم رفع كفاءة المنطقة بالخور القديم، لإقامة مركز إبداع مصر الرقمية، يستفيد منه الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وخدمة الشباب والشركات الناشئة في هذا المجال.

تخصيص أرض لإقامة مركز خدمات مصر

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، وافق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة متميزة على شارع الجلاء بنطاق حي السويس، لإقامة مركز خدمات مصر، وهو مركز يتيح التعامل الرقمي للمواطنين في كل الخدمات بنسبة 100%.

ويقدم العديد من الخدمات، تضم خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استكمالاً لتطوير المنظومة الإلكترونية.

إقامة مركز إبداع مصر الرقمية

وفي سياق آخر، تم تخصيص قطعة أرض على شارع بورسعيد بنطاق حي السويس، لإقامة مركز إبداع مصر الرقمية، ويهدف المركز إلى تعزيز ثقافة وريادة الأعمال، ودعم الابتكار التكنولوجي، ويضم المركز معامل تكنولوجية متطورة، وخدمات للشركات الناشئة، ومركز تدريب وورش عمل في مجالات تكنولوجية.