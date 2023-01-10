بعد الحكم بحبسه 3 أعوام.. قصة اعتداء طالب على زميله في الشرقية

نشبت مشادة كلامية بين طالبين داخل إحدى المدارس الثانوية بنظام «خدمات»، في مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تطورت لاعتداء أحدهما على الآخر بالضرب المبرح، وانتهت بإصابة أحدهما بعاهة مستديمة وفقد القدرة على الحركة والآخر وراء القضبان، إذ أصدرت محكمة ديرب نجم، حكمًا أمس بمعاقبة الطالب المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات.

تفاصيل إصابة طالب على يد زميله

الواقعة التي هزت أحداثها مدينة ديرب نجم، ترجع إلى شهر مارس 2022، إذ تلقى مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا، يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من المستشفى المركزي، باستقبال محمود عبدالرحمن السيد أحمد، طالب بالصف الأول الثانوي العام «خدمات»، ومقيم بمركز ديرب نجم، مصابا بتوقف في عضلة القلب، وذلك داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

ضرب وركل بالأقدام

وكشفت التحقيقات إصابة الطالب إثر الاعتداء عليه من قبل زميله «محمد سعيد» بالضرب وركله بالقدم، ما أدى لارتطام رأسه بالمقعد المدرسي، وتم ضبط الطالب المتهم، وُحرر المحضر رقم 5442 جنح ديرب نجم.

استئصال عظام بالجمجمة

وكشفت الفحوصات الطبية إصابة المعتدى عليه بنزيف بالمخ، وتم تفريغ النزيف واستئصال عظام بالجمجمة، لتخفيف الضغط والتورم بأنسجة المخ، ووضع المصاب على جهاز تنفس صناعي بوحدة الرعاية المركزة، وبعد عدة أشهر غادر المستشفى ومن المقرر إجراء عمليات جراحية له.

واعترف الطالب المتهم اثناء التحقيقات أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وتم احالته إلى محكمة ديرب نجم، التي قررت معاقبته بالحبس 3 سنوات.