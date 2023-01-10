طقس السويس اليوم.. شبورة وغيوم وارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء لطقس السويس، اليوم الثلاثاء ثان أيام شهر طوبة، إذ تتكوّن الشبورة المائية صباحًا، مع انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل وارتفاع نسبة الرطوبة.

طقس غائم جزئيا

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس السويس، غائم جزئيًا، وتتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على الطرق، وأن يكون الطقس لطيف نهارا وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

انتظام حركة النقل

ومن جانبها تستمر أجهزة محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية قد تحدث في الطقس، بينما تشهد أحياء السويس تطهير بيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف الأمطار وإجراء صيانة لخطوط وكابلات الكهرباء، وفقًا لتشديدات اللواء المحافظ عبدالمجيد صقر للاستعداد للتدخل الفوري لمواجهة آثار أي تقلبات جوية قد تحدث.

وتشهد محافظة السويس انتظاما في حركة السير والتنقل وحركة التداول في الأسواق.

قراءات طقس السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الثلاثاء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 84%، بينما نسبة سقوط الأمطار 2%، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة.