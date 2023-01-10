تفاصيل الحالة الصحية لـ3 من نجوم الفن.. «قصور كلى وانهيار وتصلب متعدد»

يمر عدد من نجوم الفن والغناء، بوعكات صحية أثرت عليهم واستوجبت دخولهم والمستشفى لتلقي العلاج، حيث يبحث المشاهدون عن أخبارهم للاطمئنان عليهم بين الحين والآخر.

«الوطن» ترصد لكم تطورات الحالة الصحية لبعض نجوم الفن كما يلي:

نعيم عيسى يبدأ الاستجابة للطعام

طمأن سامي نعيم، نجل الفنان نعيم عيسى، الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده الذي يتواجد في الرعاية المركزة حاليًا بأحد مستشفيات الإسكندرية، لافتًا في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ الحالة الصحية لوالده، تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ صار يستجيب للطعام والشراب بعد أيام من الامتناع عنه وإصابته بحالة جفاف، مؤكدًا أنه ليس فاقدًا للوعي كما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن والده خضع لعدد من التحاليل خلال الساعات الماضية، وتبين أنه لديه قصور في وظائف الكلى، وتمكن الفريق الطبي المُعالج له من تحسين النتائج، لافتًا إلى أنّه لم يحدد موعد خروجه من المستشفى بعد، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

ونال الفنان نعيم عيسى شهرة واسعة بعد مشاركته مع الفنان عادل إمام في مسرحية «الواد سيد الشغال» حيث أدى شخصية المأذون.

حالة جورج وسوف الصحية تتحسن

تحسنت حالة الفنان السوري جورج وسوف، خلال الساعات الماضية، بعد أن وارى جسد نجله الأكبر وديع الثرى، ودفن في مقابر أسرة وسوف في مدينة الكفرون السورية.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنّ وسوف حالته تحسنت بعض الشيء لقدرته على النوم عدة ساعات، بعد أن دفن نجله بعد أن واصل يومين دون نوم حتى تم الدفن، مشيرة إلى أن وسوف أخذ العزاء اليوم في ثاني أيام العزاء في بيروت بنفسه.

عمرو محمد علي يعاني من مرض صعب

‎تسبب المرض في غيب الفنان عمرو محمد علي الذي يعرفه الجمهور بشخصية «شقشق» ضمن أحداث مسلسل «أرابيسك» عام 1994، حيث غاب منذ 17 عاما، حيث كانت آخر مشاركة فنية له في مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006.

وبحسب تصريحات تلفزيونية له فإنه أصيب بـ«التصلب المتعدد» منذ عام 2006، وهو ما يؤثر عليه بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالحركة، قائلا: «مرض التصلب المتعدد صعب ومكلف جدًا، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك، لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي».