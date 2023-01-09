الشيخ ياسر الصالح بعد ظهوره في عزاء ابن جورج وسوف: أبو وديع أستاذ في قراءة القرآن

كشف الشيخ ياسر الصالح، كواليس ظهوره في عزاء وديع وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، وقراءته ما تيسر من القرآن الكريم، خلال مراسم العزاء، وسط عدد كبير من الحضور.

ونشر المذيع السوري ماجد العجلاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو للفنان جورج وسوف والشيخ ياسر الصالح، من داخل العزاء، حيث ظهر الأخير وهو يتلو بعض الآيات القرآنية، وسط اندماج شديد من «أبو وديع».

وقال الشيخ ياسر الصالح، في تصريحات للمذيع السوري، فور انتهاءه من حضور العزاء: «جورج طلب مني قراءة آيات مُعينة من سورة مريم، وكان يُردد معي بصوتٍ خافت، فهو يحفظها جيدًا، كما أنه كان يقرأ بقامات معينة».

وأكد الشيخ ياسر الصالح، أنه صديق لـ جورج وسوف منذ سنواتٍ طويلة، كما سبق وشارك في مراسم عزاء والدته قبل عدة سنوات، متابعًا «أبو وديع كلمني عشان آجي أقرأ قرآن في العزاء، وفعلًا حضرت، فهو أستاذ في قراءة القرآن».

كانت حالة الفنان السوري جورج وسوف، قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد أن وارى جسد نجله الأكبر وديع الثرى، ودفن في مقابر أسرة وسوف في مدينة الكفرون السورية.