سانت كاترين «ديب فريزر» ودرجة الحرارة 10 تحت الصفر فوق الجبال.. وتوافد السياح

مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة في الليل ومعظم فترات اليوم وتنخفض درجة الحرارة بشكل كبير في الساعات الأخيرة من الليل، وتكاد المدينة تكون أشبه بـ«ديب فريزر طبيعي» بسبب شدة البرد.

حذر اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، السياح الذين يقومون برحلة الصعود إلى قمة جبل موسى في الشتاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الرحلة أثناء تساقط الثلوج واتباع إرشادات الدليل البدوي المصاحب لهم في الرحلة، حيث تتكون الثلوج فوق الجبال وتحتاج إلى مهارة للتعامل معها خاصة في رحلة العودة.

2500 سائح في سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني في تصريح خاص أن مدينة سانت كاترين تعيش حالة فريدة في المناخ مقارنة بباقي محافظة مصر لأنها مرتفعة باكثر من 1600 متر فوق مستوي سطح البحر، موضحا أن عام 2023 بداية مختلفة عن الأعوام السابقة بالنسبة للثلوج إلي تسقط فوق القمم الجبلية بشكل يومي.

أضاف العناني أن هناك تعليمات يجري توزيعها علي السياح قبل الصعود إلي جبل موسي في فصل الشتاء لتعليمهم كيفية مواجهة دراجة الحرارة المنخفضة طوال الليل فوق قمم الجبال، مشيرا إلي أن المدينة استقبلت ما يقرب من 2500 سائح منذ بداية هذا الأسبوع، متوقعا مضاعفة الاعداد بعد انتهاء امتحانات نصف العام نهاية هذا الشهر لمشاهدة الثلوج التي تعتبر مشهد بديع لا يوجد سوى في سانت كاترين.

شبه رئيس مدينة سانت كاترين حالة الطقس في المدينة بأنها عبارة عن "ديب فريزر" بسبب شدة البرد، مؤكدا أن المدينة سجلت ادني درجات حرارة حيث بلغت درجة حرارة مدينة سانت كاترين 2 تحت الصفر، سجل جبل سانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر وبلغت 10 تحت الصفر ، جبل ام شومر 8 تحت الصفر.

جبل عباس باشا سجل 7 درجات تحت الصفر، اما جبل موسي فقد سجل 6 تحت الصفر، وقال العناني أن طبقات الثلوج تتكون في الليل وتتواجد بشكل مستمر فوق القمم الجبلية العالية.