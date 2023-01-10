النشرة الدولية: كوريا الشمالية تواصل استفزازاتها وإنقاذ 56 مهاجرا في إيطاليا

شهد عدد من الدول خلال الساعات الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها، تأكيد السلطات في «بيونج يانج»، عدم تقديم كوريا الشمالية، أي تنازلات فيما يتعلق بالسيادة.

وقالت صحيفة «رودونج شينمون»، المتحدثة باسم حزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم إن إرادة الحزب في حل جميع المشاكل من خلال تعزيز قوته لا تتزعزع، واصفة الاتجاهات الـ 5 لبناء الحزب في العصر الجديد التي قدمها الزعيم «كيم جونج-أون»، في الاجتماع العام للحزب خلال ديسمبر الماضي «بناء السياسة-التنظيم-الأيديولوجيا-القواعد-أسلوب العمل»، بأنها سلاح قوي للنضال.

صحيفة: «العمال» الكوري الشمالي الحاكم سيحل كل المشاكل بطريقته

وأوضحت الصحيفة الكورية الشمالية، أن حزب «العمال»، الكوري الشمالي الحاكم لن يقدم أي تنازلات أبدا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والسيادة والكرامة مهما كانت الصعوبات، وشددت «رودونج شينمون»، على أن حزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم سيحل كل المشاكل بطريقته وقوته بناء على مبدأ الاعتماد على الذات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

وفي إطار ملف الهجرة غير الشرعية، أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 56 مهاجرا على متن قارب انطلق من سواحل تونس، نفد منه الوقود، وتم نقلهم إلى جزيرة «لامبيدوزا» الصقلية.

القيادة السعودية تعزي السنغال

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس السنغالي ماكي سال، إثر حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، نتج عنه وفيات وإصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي المملكة المتحدة، أكد الأمير هاري، أنه لم يكتب في مذكراته «Spare» ما يؤذي عائلته، مشيرا في مقابلة على قناة «سي بي إس» الأمريكية، إلى أنه لم يتحدث مع والده الملك تشارلز الثالث ولا مع شقيقه الأمير وليام منذ فترة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مقتل 9 أشخاص حاولوا اقتحام مطار بـ«خولياكا» في بيرو

وفي بيرو، لقى 9 أشخاص مصرعهم، خلال اشتباكات بين سلطات إنفاذ القانون ومتظاهرين مناهضين للحكومة حاولوا اقتحام مطار بمدينة «خولياكا»، في مقاطعة سان رومان جنوب البلاد.

بدورها، قالت «موسكو»، إن غرض «واشنطن» من المهزلة حول المعارضة الفنزويلية، السيطرة على موارد «كركاس» المالية الخاضعة لولاية قضائية أجنبية

وفي أواخر العام الماضي 2022، أعلنت المعارضة في جلسة استماع ثانية، حل الحكومة المؤقتة برئاسة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة في 2019.

وفي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، قررت إدارة التعليم، أن تكون الدراسة اليوم الثلاثاء عن بُعد، عبر ‫منصة «مدرستي» بناء على تقارير واردة من «المركز الوطني للأرصاد» بتوقع هطول الأمطار.