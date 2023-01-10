مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بحدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق السادس بحدائق القبة بالقاهرة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات.

سقوط سيدة من علو

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد وصول ربة منزل جثة هامده بادعاء السقوط من علو.

وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «سماح م» في العقد الخامس من العمر، وأنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض الواقعة.