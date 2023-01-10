الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض اعتصام رابعة»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

التدبير لعمل تجمهر

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، حيث وجّهت لهم العديد من التهم، منها قطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين، والتدبير لعمل تجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية.

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين وجّهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقييد حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، وارتكاب جرائم ضد قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أحد شهود العيان في القضية، وكان ذلك خلال انعقاد جلسة محاكمة المتهمين، وكان الشاهد هو اللواء محمود توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة آنذاك، والذي شهد بأنّه كان من ضمن مجموعة من الضباط المُكلفين بفض الاعتصام، من خلال إنذارهم، ولكن المعتصمين بادروا باستخدام الرصاص ضدهم، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والمواطنين.