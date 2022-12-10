اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، ومحاكمة متهم في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»، بعد أن أُجلت جلستهما الماضية لتعذر حضور المتهمين.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تحقيقات النيابة العامة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، وجهت لهم النيابة تهم التدبير لتجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وورد في تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين قيدوا حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، وارتكبوا جرائم ضد قوات الشرطة الذين فضوا الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم، فضلًا عن ارتكابهم جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في فض اعتصام رابعة

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

اتهامات المتهم في أحداث أطفيح

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.