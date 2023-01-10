انخفاض أسعار الذهب اليوم في الصاغة.. عيار 21 بـ1745 جنيها

متابعة أسعار الذهب اليوم، لم تعد تقتصر فقط على المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية، بل أصبحت تهم الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم في المعدن الأصفر، وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر، وفقا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، حيث شهد انخفاض بنحو 60 جنيها عن أسعاره أمس.

أسعار الذهب الآن

- الأوقية: 1872 دولارًا.

- عيار 18 بيع 1,470 شراء 1,496 جنيه.

- عيار 14 بيع 1,143 شراء 1,163 جنيه للجرام.

- عيار 21 بيع 1,715 شراء 1,745 جنيه.

- عيار 22 بيع 1,797 شراء 1,828 جنيه.

- عيار 24 بيع 1,960 شراء 1,994 جنيه.

- سعر ال جنيه الذهب بيع 13,720 شراء 13,960 جنيه.

- كيلو الذهب بيع 1,960,000 شراء 1,994,286 جنيه.

ويشهد المعدن الأصفر، ارتفاعا في الطلب العالمي بالبورصات المختلفة مع بداية 2023، وفقا لآراء الخبراء، بسبب زيادة إقبال البنوك المركزية لعدد من الدول الكبري، خاصة الصين والهند وتركيا، على شراء الذهب كأحد وسائل تنويع أرصدة الاحتياطي، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهذه الخطوة تأتي وسط توقعات بوصول سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية إلى 2000 دولار على المدى الطويل.