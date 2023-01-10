محاضرات للعاملين بالمطاعم السياحية لمواجهة ظاهرة «التحرش الجنسي»

قررت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عقد محاضرات للعاملين بالمطاعم بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعبر تطبيق ZOOM، عن آلية التعامل مع ظاهرة التحرش الجنسي في مجال السياحة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الغرفة لتوعية أعضائها للنهوض بالحركة السياحية الوافدة.

التحرش الجنسي مشكلة عالمية

وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مشكلة التحرش الجنسي تعد واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه العالم بشكل عام وصناعة السياحة بمصر بشكل خاص، لذا تم تصميم هذا البرنامج التدريبي للمساعدة في إيقاف تلك الظاهرة وأيضا للمساهمة في حماية سلامة الأشخاص والمنشآت السياحية.

وتابع: «هذا البرنامج مصمم لمساعدة العاملين على فهم تأثير التحرش الجنسي على حياتهم وذلك للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة، وسيكون تدريبا ميدانيا لمكافحة التحرش الجنسي في مجال السياحة مع التركيز على كيفية تعامل الموظفين مع السياح بشكل يومي».

ضرورة تسجيل المطاعم بتلك الدورات

وطالب «المصري»، خلال المنشور الذي تم تعميمه على المطاعم والمنشآت السياحية المصرية، بإفادة الغرفة باسم من يمثل المنشأة حتى تتمكن الغرفة من تسجيل أسم المنشأة وإخطارها بموعد المحاضرات التدريبية.

يشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية حققت نسب إشغال مرتفعة خلال رأس السنة حيث سجلت غالبية مطاعم القاهرة والجيزة خلال تلك الليلة أكثر من 95% نسبة إشغال، كما ارتفعت نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم بالمدن السياحية المصرية خلال تلك الليلة.