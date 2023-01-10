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مريم حسن تقدّم أول نشرة إخبارية لها بقناة «إكسترا نيوز» بعد تعيينها في «المتحدة»

كتب:

هاجر عمر
09:43 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
مريم حسن مذيعة إكسترا نيوز

مريم حسن مذيعة إكسترا نيوز

قدّمت المذيعة مريم حسن، البالغة من العمر 18 عاما، نشرة الأخبار على قناة إكسترا نيوز، لأول مرة اليوم، بعد قرار تعيينها في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، أثناء تقديم المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مريم حسن تقدم نشرة الأخبار الصباحية على إكسترا نيوز 

وحلّت مريم حسن، ضيفة على برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، حيث تحدّثت عن مسيرتها من برنامج الدوم، وأثر تربية أسرتها لها على تميزها، وصولا لإشادة الرئيس السيسي بأدائها أمس خلال مؤتمر التحالف الوطني الأول، لتظهر مريم حسن بعد انتهاء الفقرة بنشرة الأخبار كمقدمة للنشرة.

وأوضحت مذيعة إكسترا نيوز، أنّ أسرتها جعلتها تعتمد على نفسها منذ الصغر، حيث بدأت المذاكرة بمفردها منذ أن كانت في الصف الأول الابتدائي، ما جعلها دائمًا تقرر ما تفعله وتقوم به بمفردها.

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