ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين بكفر الشيخ.. متهم في 52 قضية

ألقت مباحث مركز شرطة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، القبض على عاطل في منتصف الخمسينيات من العمر، وذلك بعد إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه واستهدافه، بعد ورود معلومات تفيد قيامه بالترويج للمواد المخدرة خاصة الهيروين والحشيش.

واُقتيد المتهم إلى مركز شرطة الرياض، وحُرر محضر بالمضبوطات، وعُرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.

52 قضية

ووردت معلومات للواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، برصد عناصر الشرطة السريين بمركز شرطة الرياض، قيام عاطل من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج للمواد المخدرة، ليُجري تأكيد معلومات العناصر السرية من قبل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض من تحديد هوية مروج المواد المخدرة، ليُجرى استهدافه بقوة أمنية وضبطه، وتبين أنه عاطل، يُقيم في كفر الشيخ، من ذوي المعلومات الجنائية، مسجل خطر شقي «سرقات عامة»، وسبق اتهامه في 52 سابقة من بينها اتجار في المواد المخدرة، وسرقة، ونصب، وسلاح، ونشل، وغيرها من القضايا.

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته علي كمية من جوهر مخدر الحشيش، وكمية من مسحوق مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ليُحرر ضده محضر حمل رقم 13 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الرياض.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.