تعهدات يلتزم بها طالب ترخيص محل.. أبرزها عدم إزعاج السكان

حدد قانون المحال العامة عدة ضوابط وتعهدات يوقع عليها ويلتزم بها طالب إصدار رخصة محل جديد حيث يتعهد صاحب الشأن بدقة وصحة البيانات المقدمة والمستندات المرفقة بطلب تقنين مزاولة نشاط محل عام ، كما يتعهد بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة وعدم الإخلال بالاشتراطات العامة والخاصة والالتزام بالدفاتر والسجلات الأساسية، كما يلتزم بمزاولة النشاط التجاري داخل حدود المحل المحددة بالترخيص، وعدم مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وعدم ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة، وعدم مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا بشأن مزاولة النشاط، والإلتزام بعدم إزعاج المواطنين القاطنين المجاورين للنشاط التجاري، وفي حالة القيام بأي تعديل أو تغيير للنشاط بالمحل العام يلتزم صاحب الترخيص بإخطار مركز إصدار التراخيص.

بيانات طلب الترخيص

ومن البيانات التي يتضمنها طلب استصدار ترخيص محل جديد اسم طالب الترخيص والمهنة وجنسيته ومحل إقامته والرقم القومي والبريد الإلكتروني إن وجد ورقم التليفون المحمول ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية ونوع نشاط المحل، وهل يتضمن النشاط أغذية ومشروبات أم لا، ورقم ترخيص المبنى القائم به المحل إن وجد، وعنوان العقار بالتفصيل ومساحة المحل والمدير المسؤول إن وجد والآلات المستعملة وقوتها بالحصان وعدد الأشخاص المزمع تشغيلهم بالمحل.

مستندات ترخيص محل

ومن المستندات المطلوبة لاستيفاء ترخيص محل، أن يكون طالب الترخيص عمره لايقل عن 21 عاما وتعتبر المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أووكيله رسمية فى تطبيق قانون العقوبات، وتقديم توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، ويجوز منح ترخيص مؤقت خمس سنوات للمحلات المقامة في عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لحين توفيق الأوضاع شريطة التأكيد على السلامة الإنشائية للعقار وفق تقرير هندسي معتمد.