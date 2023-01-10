لقيادة آمنة في الطقس السيئ.. تعرف على المسافات الواجب تركها بين السيارات

مع موجة الطقس السيء التي تشهدها عدد من المحافظات المختلفة، وسقوط أمطار غزيرة، توجد بعض القواعد المرورية الهامة، يجب على قائدي السيارات الالتزام بها لضمان سلامتهم، والتي من بينها مسافات الأمان بين السيارة والأخرى.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» المسافات المحدد تركها بين السيارات، وفقًا للإدارة العامة لنظم معلومات المرور كالتالي:

- ترك مسافة كافية بين المركبة والتي أمامها، لتمكين قائدها من التوقف عند خفض المركبة الأمامية سرعتها أو التوقف فجأة.

- الانتباه لإشارات قائد السيارة الأمامية.

- على قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوي.

- على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات، التى يتجاوز طولها 7 أمتار، ترك مسابقة بينها وبين المركبة السابقة كافية، تٌقدر بمسافة كافية لدخول مركبة بينهما.

حالة التقابل

- على كل قائد مركبة عندما تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد، أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى فى إتجاه المرور الذى يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره.

- إذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق، وجب على قائد المركبة تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الإتجاه المضاد.

التخطي

- يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة، وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها، ويجب على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة ما يأتي:

- عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته في التخطي.

- قائد المركبة الذى يتقدمه في نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته في التخطي.

- يكون مسار الطريق الذى يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما، كي لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر، آخذا في الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة مستعملي الطريق الذى يحاول تخطيهم.

- إعلان رغبته فى التخطى بكل وضوح فى الوقت المناسب، وتنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم استجابوا لهذا التنبيه.

- الابتعاد خلال التخطى عن مستعملي الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحية الجانبية.

خبير مروري يوضح المسافات المحددة بين السارات

وفي هذا الشأن، أوضح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، المسافات المحدد تركها بين السيارات، والتي تختلف على حسب سرعة السيارة، إذ كانت السرعة 60 كيلو متر في الساعة تكون المسافة بين السيارات 4 أمتار.

وأضاف «هشام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه في حالة كانت سرعة السيارة 80 كيلو متر في الساعة تكون المسافة المحددة بين السيارات 8 أمتار، أما إذا تجاوزت السرعة 100 كيلو متر تكون المسافة المحددة 100 متر بين السيارات على الطرق السريعة.