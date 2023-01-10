«الأرصاد» تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق، من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق المفتوحة والسريعة، نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى عودة تكون الشبورة الصباحية على الطرق الرابطة بين المحافظة، والسريعة والمفتوحة، والقريبة من المسطحات المائية والزرعية والطرق الصحراوية، والمؤدية الى شمال سيناء، والقاهرة الكبري، ومدن القناة وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لافتة إلى أن الشبورة ستكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، لذا على السائقين تؤخى الحذر الشديد أثناء القيادة لانخفاض الرؤية الأفقية، والقيادة بحذر وعدم السرعة، تجنبا للحوادث.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 فجاءت كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11