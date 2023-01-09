الجمعيات الأهلية تكثف جهودها لدعم الأهالي «تمكين وتنمية»

كثَّفت مؤسسات «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» جهودها للتمكين الاقتصادى للأسر، والاستثمار فى رأس المال البشرى، والتى تتنوع بين تنفيذ المشروعات الصغيرة للأسر الأوْلى بالرعاية، فضلاً عن المشاركة فى توفير الدعم النقدى للمستحقين منهم، وتوفير الوجبات الغذائية للأطفال، ودعم الفلاحين، لزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية، خصوصاً القمح، من خلال عدة مبادرات، ومنها «ازرع» المعنية بتوفير التقاوى المدعومة لصغار المزارعين، وأسمدة ومخصبات ومدارس حقلية للإرشاد الزراعى لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح. وتمتد خدمات المنظمات إلى تقديم الدعم الطبى للمرضى فى القرى والمناطق النائية.

«الأورمان»: تسليم 55 ألف مشروع بـ1.65 مليار جنيه

جمعية الأورمان تسعى للتمكين الاقتصادى من خلال نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وتوفير حياة كريمة تليق بمن يستهدفهم التحالف الوطنى من الفئات الأكثر احتياجاً، وكان لا بد من إحداث أثر تنموى مستدام عن طريق دمجهم فى سوق العمل.

إنَّ التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتحرك بالتمكين الاقتصادى، لأنّه ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة والفقر والدخل وجودة الحياة وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد المصرى ويضمن تنوعه ومرونته فى مواجهة الأزمات، وتماشياً مع جهود الدولة لتوطين وتحقيق التنمية المستدامة يسعى التحالف لإحداث التمكين الاقتصادى فى كل المحافظات، وفقاً لرصد احتياجات كل محافظة، والميزة التنافسية التى تتيح للتحالف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل لتعظيم الفرص المتاحة. والمحاور الأساسية للتمكين الاقتصادى هى 5 محاور، أولها التمويل، ويتمّ من خلال الدعم اللازم للمشروعات المستهدفة، ثم التدريب، ويتم من خلال تدريب الفئات المستهدفة لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم، والتشغيل ويتم بتنفيذ المشروعات ومتابعتها المستدامة وحل مشكلاتها، ثم الإنتاج، مما يؤدى إلى تحقيق الاستدامة، ومن بين النتائج التى تحقّقت على أرض الواقع فى ملف المشروعات الصغيرة خلال عام 2022، تنفيذ 39 ألفاً و500 مشروع بتكلفة مليار و185 مليون جنيه.

ويوجد تنوع فى المشروعات المقدّمة للمستفيدين، مثل مشروع كشك البضاعة لذوى الهمم والفئات التى ليست لديها حرفة معينة، وتم خلال عام 2022 تسليم 570 مشروعاً «كشك بضاعة»، بتكلفة 14 مليون جنيه، وأهم ما يميز هذا المشروع أنه يوفر على الأقل فرصتى عمل، وتكلفة تنفيذه أقل بكثير من إيجار المحال.

وتوجد مشروعات أخرى، مثل مشروع البقالة والمكتبة ومحال بيع الملابس وورشة النجارة والحدادة والخياطة، ومشروع تربية رؤوس الماشية والدواجن ومراكب الرزق وتجفيف الطماطم واستدامة الحرف اليدوية، ووصل عدد المشروعات إلى 38 ألفاً و930 مشروعاً صغيراً بتكلفة 775 مليون جنيه.

والملف الثانى من محور التمكين الاقتصادى هو التدريب، لذلك تم تنفيذ الكثير من الفعاليات التدريبية للفئات المختلفة من أصحاب المشروعات، لإكسابهم المهارات، وجرى تمويلها بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، وتم تنفيذ البرنامج الوطنى لتعزيز مفهوم الشمول المالى، الذى يهدف لزيادة الوعى بالثقافة المصرفية والمالية، وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ضمن مشروعاتهم، وتم ذلك فى الشرقية والقليوبية والغربية وبنى سويف وأسيوط والأقصر.

ونستهدف فى 2023 تنفيذ وتسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، ونستهدف التوسّع فى السلالات المحسّنة من الثروة الحيوانية من خلال نموذجين، لتصل إلى 100 ألف رأس محسنة.

محمود فؤاد

نائب رئيس جمعية الأورمان

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«القبطية الإنجيلية»: 100 ألف مُزارع يستفيدون من المرحلة الأولى لـ«ازرع»

تشكر الهيئة القبطية الإنجيلية الرئيس عبدالفتاح السيسى على إشادته بدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وهذه الإشادة أسعدتنا جداً ورفعت من روحنا المعنوية، ونحن محظوظون، ففى بداية 2022 تم تخصيص العام للمجتمع المدنى، وفى بداية 2023 كانت الإشادة والتشجيع ودعوة الاستكمال، ومستمرون كتفاً بكتف مع الدولة ومؤسساتها.

مبادرة «ازرع» هى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وهو كيان شجّع منظمات المجتمع المدنى ووفر بيئة مناسبة كى تتكون بينها علاقات حقيقية متبادلة ومساحات تعاون مشتركة لفتح قنوات للتواصل والتنسيق وتعزيز التبادل.

التحالف جمعنا على مائدة واحدة حتى نناقش كيفية التوسع فى التأثير وعدم ترك منطقة فى حاجة إلى الخدمات دون توفير هذه الخدمات لها، ففى أكتوبر 2022 طرحت الهيئة القبطية الإنجيلية العمل مع صغار المزارعين لدعمهم وزيادة قدرتهم وتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وربطهم بالأسواق الأكثر ربحية، وطرحنا فكرة التعاون فى ملف الزراعة، إذ إن هذا الملف شديد الأهمية لأن قطاع الزراعة يعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة، و85% ممن يعملون فى قطاع الزراعة من صغار المزارعين.

المبادرة وضعت 5 أهداف استراتيجية وهى تحسين دخل صغار المزارعين عن طريق تقليل التكلفة الإنتاجية وزيادة الإنتاجية وتقليل الهادر من المحاصيل وتوفير عقود تسويق، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة قدرة صغار المزارعين على المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية والسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية.

أطلقنا المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة فى نوفمبر الماضى وتناولت القمح وفول الصويا وتستمر هذه المرحلة حتى سبتمبر المقبل وتنفذ المرحلة الأولى مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان فى 8 محافظات، بواقع 5 محافظات و3 محافظات فى وجه بحرى، وتسعى المبادرة إلى إنتاج 3.3 مليون أردب قمح.

ويعمل التحالف ومنظماته على دعم صغار المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحديد مناطق العمل، كما يعمل التحالف ومنظماته مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سواء مراكز البحوث والزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعى والخدمات الزراعية، لتوفير التقاوى وتصميم برامج فنية وإرشاد زراعى وتفعيل الزراعة التعاقدية، وتستهدف زيادة إنتاج محصول فول الصويا من 1.2 طن إلى 1.8 طن للفدان وزراعة 45 ألف فدان وإنتاج 81 ألف طن، والوصول إلى 500 ألف من صغار المزارعين لإنتاج القمح فى مساحة مليون فدان.

مارجريت صاروفيم

رئيس قطاع التنمية فى الهيئة القبطية الإنجيلية

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«حقوق النواب»: القيادة السياسية تدرك حجم التحديات

القيادة السياسية تدرك حجم التحديات وتستوعب المسئوليات الجسام لتعبر بالشعب إلى بر الأمان.

الله خلق الإنسان واستخلفه فى الأرض ليعمر ويرتقى بالقيم الروحية والإنسانية ويُرسى مكارم الأخلاق، وقد فرضت حركة تطور الحضارة الإنسانية بطبيعتها من خلال التشريعات والدساتير والقوانين ضرورة تضمنتها فى دمج مبادئ حقوق الإنسان بحسبانها ركيزة أساسية فى تقييم وتنفيذ برامج وسياسة التنمية المجتمعية، لما انعقد لهذين الهدفين من علاقة وثيقة تكمن فى تنمية البيئة المجتمعية، التى يحيا فيها الإنسان ويعيش بما يحقق آليات فاعلة تضمن وتصون حقوق الإنسان فى الحياة بشتى جوانبها، وبما يحقق المعادلة بين تحقيق التنمية والازدهار للشعوب والدول وكرامة الفرد فى المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات.

ولعلّ تلك المعادلة التى باتت هدفاً أسمى وغاية تتطلع لها الدول وتصبو إليها من خلال ما تنتهج من سياسات وخطط تنموية، نبع منها حرص الدولة المصرية على مسايرة ذلك الركب وأن تحقق من خلال سياساتها التشريعية وما يصدر من تشريعات وقوانين، ما يؤكد على ذلك الهدف ويضمن صيانته وسلامته، ويرسى ويقر له من الضمانات التى تلبى الغاية المرجوة منه.

القيادة السياسية حرصت فى مواطن عدة على تأكيد ضرورة وضع الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق التواصل المثمر بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدنى، إذ جاءت توجيهات الرئيس السيسى وما صدر من تكليفاته لمؤسسات الدولة المعنية فى ختام فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بإنشاء منصة حوار وطنى فاعلة بين الدولة وشباب ومؤسسات المجتمع المدنى لتكون تلك المنصة أداة لوضع الأطر المنظمة لعمل تلك الكيانات والمنظمات المجتمعية والتنموية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وانطلاقاً من ذلك، تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بقوام 30 كياناً أعضاء بذلك التحالف ممثلين عن الكيانات الأكثر تأثيراً على الأرض من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى. وبناءً على ما تقدم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وجب التوجه إلى إيجاد آلية تشريعية فاعلة من خلال استحداث وسن تشريع يكفل استمرار هذا التحالف فى إطار تنظيمى وهيكلى لضمان استمرار فاعليته، ويجب التأكيد على أن مصر ستبقى على ما قطعته قيادتها ومؤسساتها الوطنية على نفسها من وعود بأن تجعل من حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة حقيقة وواقعاً لحياة تتحقق فيها كرامة الإنسان من خلال الجهود المضنية المبذولة لتحقيق التنمية على كل الأصعدة.

طارق رضوان

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

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«بنك الطعام»: وجبات غذائية لـ800 طفل يومياً فى حضانات «الأسمرات»

يقدم بنك الطعام خدماته يومياً لأكثر من 800 طفل فى حضانات حى الأسمرات، ونحن حريصون على أن تكون الوجبات مناسبة لسن الأطفال، ولنشاطهم وتحصيلهم الدراسى. كما ينتج البنك وجبات تضم العناصر الغذائية المهمة لصحة ونمو الأطفال، من سن 3 حتى 12 سنة، لضمان حصول الأطفال على غذاء متوازن وصحى.

القطاع المدنى حى وقوى، ومصمم على الاضطلاع بكل ما يلزم من أجل تحقيق رسالته، ولا نعمل بمفردنا ولكن يعمل معنا عشرات الآلاف من الجمعيات المنتشرة فى المحافظات، وملايين المصريين يزيد دعمهم للقطاع المدنى بشكل ملحوظ، وسواعد آلاف الموظفين والمتطوعين الذين يُسخّرون حياتهم من أجل إضفاء قيمة على حياة الناس. وفى عام 2022 تمّ الإعلان عن أنَّه سيكون عام المجتمع المدنى، وشهد هذا العام أيضاً نشأة التحالف كرابطة نشأت على الحب والرغبة الصادقة فى خدمة الإنسان.

خدمنا أكثر من 25 مليون مصرى عبر 3 آلاف قرية فى 27 محافظة فى ملف الأمن الغذائى، ونفّذنا ذلك بخطة منضبطة علمياً ومتسقة بدقة مع الإطار الأممى لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الثانى، وهو القضاء على الجوع. والخطة مبنية على 3 محاور، الأول هو محور تأمين الغذاء، وخدمنا فيه نحو 24 مليون مواطن بأكثر من 60 ألف طن من المواد الغذائية، وهذا المحور يركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل على الحماية الاجتماعية. ولدينا أيضاً المحور الثانى، وهو محور الوقاية، إذ خدمنا فيه أكثر من 37 ألف طفل عبر 10 محافظات، وندخل على عدة نقاط رئيسية، الأولى بداية فترة الحمل حتى بلوغ الطفل عامين من العمر، ونحرص على أن يكون لدى الأم الغذاء والوعى الكافى فى هذه المرحلة الدقيقة من عمرها ومن عمر الجنين.

وفى هذه المرحلة يتحدّد مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته فى المستقبل، ثم يأتى الدور على مرحلة الحضانات، وصولاً إلى التعليم الرسمى الابتدائى والإعدادى بوجبة غذائية ساخنة يومياً معدة خصيصاً لكل فئة عمرية، وهذه الوجبة توفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، ومصمّمة لتحسين مستويات النشاط البدنى والتحصيل الدراسى وضمان جيل صحيح بدنياً وذهنياً، أما المحور الثالث فهو محور التمكين، فقد ساعدنا فيه أكثر من 71 ألف مزارع مصرى عبر أكثر من 71 ألف فدان من أرض مصر، ونحلم بأن نُحقق الاكتفاء الذاتى من القمح.