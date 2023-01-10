بعائد شهري 1.5%.. كيف تفتح حسابا دولاريا في بنكي الأهلي ومصر؟

تتيح البنوك المصرية للعملاء إمكانية فتح حساب بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وتتنافس البنوك فيما بينها لتقديم أعلى عائد على الحسابات بهدف الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب العملاء الجدد، وتعد الحسابات بالدولار الأمريكي هي أبرز ما تتجه له الأنظار خلال الفترة الحالية.

وتضع البنوك بعض الشروط والأوراق المطلوبة حتى يتمكن العميل من فتح حساب دولاري تتفق بعضها في صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وألا يقل المبلغ عن 100 أو 200 دولار أمريكي، وتختلف الأوراق باختلاف البنك.

فتح حساب توفير بالدولار في البنك الأهلي

يكون الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي واحتساب العائد 100 دولار، ويحتاج البنك صورة من بطاقة الهوية وجواز السفر، أو شهادة الميلاد للقصر.

فتح حساب توفير بالدولار في بنك مصر

يمكن للعميل فتح الحساب الدولاري في بنك مصر بحد أدنى 200 دولار أمريكي واختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير بالدولار الأمريكي ما بين «شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي».

ويكون العائد الشهري من مبلغ 1 إلى 5000 دولار بعائد نسبته 1.43407%، أما الأكثر من 5000 إلى 50000 دولار أمريكي، بعائد شهري 1.53407%، أما العائد السنوي من 1 إلى 5000 دولار أمريكي 2.32542%.