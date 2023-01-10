البنك المركزي يرفع فائدة أذون الخزانة إلى أعتاب الـ21%

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» بالجنيه المصري، إلى أعتاب الـ21%، في عطاءٍ يوم أمس الإثنين، مسجلاً بذلك رقم قياسي جديد.

أذون الـ3 و9 أشهر

طرح «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة، أجلي 3 و9 أشهر، بقيمة 13.5 مليار جنيه للأولى، و21.5 مليار جنيه لأذون الـ9 أشهر، للإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة.

طلبات لرفع الفائدة لـ25%

تقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات للاكتتاب بلغت 548 طلباً على أذون الـ9 أشهر، وطلبت عائد 23.7%، في حين وافق «المركزي» على 219 طلب فقط، بعائد 20.2%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات للاكتتاب بلغت 97 طلباً، وطلبت نظير ذلك عائد 25% على أذون الـ9 شهور، في حين لم يقبل المركزي سوى بـ5 عطاءات، ووافق على رفع سعر الفائدة عليها لـ20.9%.

عطاءات الأحد والخميس

وتعد أذون الخزانة، أدوات ديّن قصيرة الأجل، تقترض بموجبها وزارة المالية السيولة اللازمة للإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية، وتوكل للبنك المركزي المصري في طرح وإدارة أذون الخزانة في عطائي الأحد والخميس من كل أسبوع.

توجد 4 آجال لأذون الخزانة، 3 و6 و9 أشهر وسنة، ويُستحق عليها العائد مقدماً، في حين يُخصم من العائد ضريبة 20% عند تاريخ استحقاق الأذون من البنوك.