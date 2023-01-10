أول صورة لشهادة الفحص الطبي الرسمية للمقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استمرارها في تلقي طلبات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مجانا، في المراكز الطبية المتخصصة باجراء الفحوصات، حيث يسجل الراغبين في إجراء الفحص الطبي، بيانتهم الشخصية، والتاريخ المرضي إن وجد، وإذا كان أي من الطرفين يعاني من أي أمراض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه يتم باجراءات الفحص المعملي، كقياس نسبة الهيموجلوبين، وتحليل سكر عشوائي، وفصيلة الدم، وعامل ريساس، مشيرة إلى أنّه سيتم عملية المشورة من خلال فريق طبي يتم تدريبه جيدا، لتقديم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج.

فحوصات المقبلين على الزواج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ المشورة تشمل التحدث عن تنظيم الأسرة، والأمراض التي قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها، والحماية وتقديم نصائح للحمل والولادة.

شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج

وتابعت الوزارة، أنّه يتم استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التي تمت في المركز للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أنّ الشهادة تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.

وتنشر «الوطن» شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج، وهي الشهادة الرسمية التي تستخدمها وزارة الصحة حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ رسوم الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج رمزية، تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، موضحا أنّ جميع الفحوصات متوافرة، وإجراء الفحوص مهم للاطمئنان على الطرفين.