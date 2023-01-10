بشرى من التموين.. سيارات وشوادر في الميادين لبيع السلع بأسعار مخفضة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالسيارات المتنقلة إلى ميادين المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة تشمل تخفيضات كبيرة مقارنة بأسعارها في السوق المحلية والسلاسل التجارية الأخرى، فضلا عن إقامة مزيد من الشوادر الثابتة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

طرح الزيت والسكر والأرز بأسعار مخفضة

وتنتشر حاليا السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية وخاصة الزيت والسكر والأرز لجميع المواطنين، إذ تتواجد السيارات في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات لبيع السلع لجميع المواطنين دون بطاقة التموين، حيث يتم بيعها بالسعر الحر وبتخفيضات عن السلاسل والمنافذ الأخرى.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات وجميع أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة والمصنعة بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث تنتشر المجمعات بجميع المحافظات ويبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى القرى والمراكز والمحافظات.

أهلا رمضان في المجمعات الاستهلاكية

كما خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطلع شهر يناير الجاري ركن خاص في كل مجمع استهلاكي باسم أهلا رمضان لطرح السلع المخفضة للمواطنين على مدار الثلاثة أشهر المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، فضلا عن إقامة ما يقرب من 66 معرضا بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين.