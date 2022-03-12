محافظ الغربية: توفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة جهود الدولة لضبط أسعار السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الصحة، والتموين والطب البيطري.

تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة الأسواق

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بالسماح بترخيص شوادر المواد الغذائية بشكل مؤقت من خلال الحي أو المركز خلال شهر رمضان الكريم وذلك في أماكن لا تسبب إعاقة مرورية وتحت إشراف مديريتي الصحة والطب البيطري على أن تباع المنتجات بأسعار مخفضة وتحت إشراف مباشر مديرية التموين، مع تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة الأسواق والتعاون المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لضبط المتلاعبين في الأسعار.

وقف أي ممارسات احتكارية

وأشار رحمي إلى أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو التلاعب بأسعار السلع ، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتلك المنظومة من خلال «الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية أو مديرية التموين فاكس 0403402037 وتليفون 0403402083 أو أرقام الواتس الخاصة بمبادرة الغربية بتتغير بيكم 01550502834 - 01550502836».

وأضاف محافظ الغربية أنه وجه بفتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد «5» منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، «6» منافذ وعدد «14» سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة «200» جنيه تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير.

وفي سياق آخر، أكد المحافظ على المتابعة الدورية للأراضي الزراعية والإبلاغ عن أي محاولة للتعدي عليها قبل البناء مع تخصيص ورديات ليلية لمتابعة أي محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان الكريم.

كما شدد رحمي على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري وخاصة في الشوارع الفرعية مع التشديد على غلق المحال والورش الحرفية في مواعيد الغلق الواردة من وزارة التنمية المحلية ما لم يرد جديد في ذلك.