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المذيعة مريم حسن: تدريبي في «إكسترا نيوز» علامة فارقة في مسيرتي المهنية

كتب:

هاجر عمر
10:28 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
مريم حسن مذيعة إكسترا نيوز

مريم حسن مذيعة إكسترا نيوز

وصفت «مريم حسن»، مذيعة إكسترا نيوز التي أشاد بأدائها الرئيس السيسي أمس خلال تقديمها فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني الأهلي التنموي، دور برنامج «الدوم»، في إتاحة الفرصة لها للانضمام لفضائية إكسترا نيوز بـ «المكسب الكبير»، لافتة إلى أنها طالبة بالثانوية العامة، وتدرس بالصف الثالث الثانوي بإحدى مدارس محافظة مطروح.

موهبة من الصغر والبداية بالإذاعة المدرسية 

وأضافت «حسن»، في حوارها مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اختيارها لمهنة المذيعة منذ سن صغيرة يرجع لإيمانها بأهمية هذه المهنة ودورها في نشر الرسالة، إضافة إلى دورها في تغيير الفكر وترسيخ القيم، لافتة إلى أن الموهبة بدأت في الظهور منذ الصغر بداية من مشاركتها في الأذاعة المدرسية، وهو ما جعلها تفكر في هذه المهنة.

تدريبات كبيرة حصلت عليها مريم حسن بإكسترا نيوز

وأكدت مذيعة إكسترا نيوز، أن التدريبات التي حصلت عليها بفضائية إكسترا نيوز فارقة جدًا بمسيرتها المهنية الوليدة، إذ أنها بدأت بممارسة المهنة من «المصنع»، لافتة إلى أن التدريبات كانت شاملة كل شيء بداية من كورس اللغة العربية مع الدكتور عبد الله الخولي، إذ تعلمت من خلال هذا التدريب القواعد الأساسية اللغة العربية والنحو، إضافة إلى تدريبها بغرفة الأخبار وتعلمت كيفية تحرير الخبر وصناعته والطريقة الصحيحة لصياغة الخبر، وغرفة التحكم أفادتها في التعرف على طبيعة العمل الإخباري وكيفية صناعة الخبر، وصولًا لكورس الإلقاء واللغة والمعلومات العامة مع عبد الرحمن الصاوي بإكسترا نيوز.

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