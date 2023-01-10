عاجل.. الحكومة: قفزة غير مسبوقة في عدد المستثمرين الأفراد بالبورصة

رصدت الحكومة المصرية، وجود طفرة غير مسبوقة في أعداد الأفراد المستثمرين في البورصة المصرية، باعتبارها «من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد»، بحسب تقرير معلوماتي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

أكثر من 200% زيادة في المستثمرين بالبورصة

ونشر «مركز المعلومات»، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل قليل، تقريرا معلوماتيا «إنفوجراف»، كشف فيه عن وجود زيادة أكثر من 200% في أعداد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية خلال 2022.

الوزراء: البورصة أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد

وذكر «معلومات الوزراء»، في تقريره المعلوماتي، أنّ هناك تطورات كبيرة شهدتها البورصة المصرية بما يجعلها من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد، مضيفا: «وفي ضوء ذلك.. قفز عدد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية مرتفعًا من نحو 12 ألف مستثمر في 2016 إلى 175 ألف مستثمر في 2022».

واشتمل التقرير المعلوماتي، على تقرير بشأن الأرقام التي زادها أعداد المستثمرين، حيث بدأت بـ12 ألف مستثمر في 2016، و16 ألف مستثمر في 2017، ثم 18 ألف مستثمر في 2018.

وأشار «المركز»، إلى أنّ عدد الأفراد المستثمرين بالبورصة، كان 24 ألف فرد في عام 2020، وزادت لـ58 ألف فرد في 2021، وصولا لـ175 ألف فرد في 2022.