«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وطقس مستقر على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من مدن الجمهورية، والأماكن التي لن تشهد سقوط أمطار.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الأمطار اليوم تكون بين متوسطة وخفيفة وبشكل متقطع على محافظات مطروح والإسكندرية، والسواحل الغربية للبلاد، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتنتهي فرص سقوط الأمطار على باقي مدن ومحافظات الجمهورية.

ولفتت الهيئة، إلى استقرار وتحسن الأحوال الجوية، على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب الوجه البحري حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما تقل فرص الطقس الغائم، وتزيد فترة سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على المدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 19 - 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20 - 11

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 12

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21 - 11

- نخل 18 - 6

- كاترين 14 - 04

- الطور 20 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 13

- السلوم 18 - 8

- سيوة 18 - 7

- راس غارب 21 - 11

- الغردقة 22 - 14

- سفاجا 18 - 11

- مرسي علم 23 - 15

- شلاتين 24 - 13

- حلايب 21 - 14

- أبو رماد 23 - 13

- رأس حدربة 22 - 13

- الفيوم 19 - 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20 - 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 9

- أبو سمبل 22 - 11