لليوم الخامس على التوالي.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الطقس

قررت سلطة الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وعدم وضوح الرؤية، بحسب أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

شبورة وسرعة رياح

وأضاف رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أن سلطة الطيران المدني قررت إلغاء رحلات البالون الطائر اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي، نظرا لنشاط سرعة الرياح والشبورة واتجاهات الرياح نحو شرق النيل، وذلك وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية وبرج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، والذي قد يهدد سلامة الطيران بالمطار، ومن ثم سلامة السائحين أيضا.

مقومات سياحية

وسياحة البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية في محافظة الأقصر، وتتفرد به على مستوى الجمهورية، كما يحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، نظرا لما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية قد تهدد سلامة الطيران أو السائحين.

وتقلع رحلات البالون الطائر يوميا، من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، في الساعة الخامسة فجرا وتهبط آخر الرحلات في السابعة صباحا قبل ارتفاع نشاط الرياح، وتسغرق رحلة البالون الواحدة حوالي 35 دقيقة، ويسير البالون وفق اتجاهات الرياح ويهبط في كل مرة في موقع مختلف عن الذي أقلع منه.