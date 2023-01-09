ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في التجمع الخامس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول فيديو عبر يوتيوب، متضمنا قيام شخصان بالنصب على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، تحت عنوان «أحدث طرق النصب بالمرسيدس».. متضمنا قيام شخصان بالنصب على المواطنين من خلال الادعاء بتعطل السيارة الخاصة بهما، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لهما معلومات جنائية، حال توقفهما بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وتبين أنها مملوكة لشخص آخر -غير مُبلغ بسرقتها- ومنتهية التراخيص.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.