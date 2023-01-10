مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقي قبل قليل شاب مصرعه، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، ما أدى إلى وفاة شاب، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى بدر العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «عبد العال.س.ج»، 19 سنة، مقيم مركز بدر، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهد أمس طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى مصرع وإصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.